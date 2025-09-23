Агент Джикии ответил, готов ли экс-капитан «Спартака» вернуться в РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, ответил, готов ли бывший капитан «Спартака» вернуться в чемпионат России.

— В целом, по Джикии, какие-то карьерные мысли есть, что ему в Турции, например, нравится, он видит себя там, может быть, хочет расти до более каких-то ещё больших команд или про РПЛ не забывает?

— Человек, который побывал в «Спартаке», а тем более в «Спартаке» чемпионском, был капитаном, конечно, у него вкус к победам и желание находиться в коллективе, который борется за самые высокие места, это уже, скажем так, как ломка для наркомана. Он был там, он был не в моменте, а на протяжении большого времени. То есть, каждая игра — это борьба за самые высокие места. Я думаю, что если российский клуб, который ставит самые серьёзные задачи, будет заинтересован, Георгий, как минимум, рассмотрит это предложение, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».