«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

«Сочи» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырем эпизодам матча девятого тура МИР РПЛ с ЦСКА, сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

© ФК «Сочи»

Клуб попросил рассмотреть назначенные пенальти на 53‑й и 65‑й минутах встречи, а также неназначенные пенальти на 87‑й и 90‑й минутах.

Встреча девятого тура РПЛ прошла в понедельник в Сочи и завершилась волевой победой ЦСКА — 3:1. Два из трех голов армейцы забили с пенальти, которые реализовал Иван Обляков.

«Сочи» в девяти турах набрал одно очко и занимает последнее место в таблице чемпионата России.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.