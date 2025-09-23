Защитник "Сочи" высказался о решениях судьи в матче с ЦСКА

Защитник "Сочи" Неманья Стоич высказался о назначенном пенальти за игру рукой защитника Александра Солдатенкова в матче с ЦСКА.

© ФК "Сочи"

"Я не знаю эти правила. Думал, что если мяч сначала касается тела, а затем попадает в руку, то это не пенальти. Но здесь – это одиннадцатиметровый. Не знаю, как это объяснить", — приводит слова Стоича "Матч ТВ".

"Сочи" уступил ЦСКА со счетом 1:3 в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Два из трех голов армейцев были забиты Иваном Обляковым с пенальти. Во втором тайме после пересмотра VAR главный арбитр встречи Алексей Сухой зафиксировал игру рукой Солдатенкова в штрафной площади и назначил 11-метровый в ворота "Сочи".

По итогам девяти туров РПЛ "Сочи" занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице, набрав 1 очко. ЦСКА идет на втором месте, имея в своем активе 18 очков.