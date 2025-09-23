В ЦСКА договаривались с «Локомотивом» по трансферу Баринова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейцы вели переговоры с «Локомотивом» по переходу полузащитника Дмитрия Баринова, однако россиянин в итоге так и не стал игроком армейцев. Ранее представитель Баринова сообщал, что один из клубов РПЛ делал предложение его клиенту, но Дмитрий принял решение остаться в «Локомотиве» как минимум до зимы.

«Руководители ЦСКА и «Локомотива» общались по трансферу Баринова, но всё завершилось, как мы знаем, Дмитрий остался в «Локомотиве». Поэтому что‑либо тут ещё говорить бессмысленно и некорректно», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.