Победитель «Золотого мяча» обновил рекорд, державшийся 30 лет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал первым за 30 лет игроком, завоевавшим главную индивидуальную футбольную награду мира «Золотой мяч» после первой же номинации.

© Газета.Ru

Спортсмен повторил достижение либерийца Джорджа Веа, который в 1995 году с первой попытки получил данную награду.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии были вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).