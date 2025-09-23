Вратарь «Манчестер Сити» гордится получением приза имени Льва Яшина

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что испытывает гордость после получения приза имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

Церемония вручения «Золотого мяча», в рамках которой был награжден Доннарумма, состоялась в понедельник в Париже. Итальянский футболист выиграл награду во второй раз в карьере (первый — в 2021 году).

— Я очень горжусь этим признанием и рад, что смог отпраздновать такой момент рядом со своей семьей, — написал Доннарумма в социальной сети.

Минувший сезон итальянский голкипер провел в составе «ПСЖ». Французский клуб в сезоне‑2024/25 выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

France Football вручает приз Яшина с 2019 года. Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 в составе сборной СССР. Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». В составе московского «Динамо» голкипер стал пятикратным чемпионом СССР, трижды побеждал в национальном Кубке.