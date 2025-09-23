Дмитрий Аленичев: поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак», все это понимают

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был дисквалифицирован на один месяц за оскорбления в адрес судьи матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» Егора Егорова.

— Как вам «Спартак» на старте сезона?

«Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Последние результаты не радуют. Я присутствовал на игре в Кубке России с «Ростовом», нанёс символический удар, сказал, что, наверное, я не фартовый. Потому что «Спартак» опять проиграл, — приводит слова Аленичева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

