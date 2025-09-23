Неймар не согласен с пятым местом Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»

Футболист сборной Бразилии Неймар удивился тому, что его партнер по национальной команде Рафинья занял только пятое место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

В 2025 году трофей достался нападающему «ПСЖ» и сборной Франции Усману Дембеле.

— Рафинья на пятом месте? Это слишком подло, — оставил Неймар комментарий под постом в социальной сети бразильского контент‑менеджера Эдуардо Семблано.

В прошлом году Неймар агитировал за другого своего соотечественника — Винисиуса из «Реала», который также не получил награду.