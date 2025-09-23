Экс‑футболист ЦСКА стал одноклубником Лодыгина в греческом «Левадиакосе»

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подписал контракт с «Левадиакосом», сообщает пресс‑служба греческого футбольного клуба.

32‑летний исландец находился в статусе свободного агента. Последние три года он выступал за другой греческий клуб — «Панатинаикос».

Магнуссон являлся игроком ЦСКА в 2018–2022 годах и в составе команды выиграл Суперкубок России.

В середине августа в «Левадиакос» перешел российский вратарь Юрий Лодыгин, также в последнее время игравший за «Панатинаикос».