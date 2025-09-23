«Реал» не беспокоит что Винисиус может уйти бесплатно

«Реал» допускает уход Винисиуса Жуниора даже свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 25-летний вингер сборной Бразилии недоволен изменившейся ролью в команде и может уйти из «Мадрида» уже в январе, если ситуация не изменится.

По данным El Chiringuito TV, «Реал» не беспокоит тот факт, что Винисиус может бесплатно покинуть клуб. Ситуация сейчас обстоит так – если он примет предложенные ему условия, то соглашение будет продлено, если нет – футболист сменит команду.

Действующий контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2027 года. Его подробная статистика – здесь.