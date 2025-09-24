Далер Кузяев стал футболистом «Рубина»

Полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс‑служба казанского клуба.

Соглашение с 32‑летним хавбеком рассчитано до 2026 года.

В июне французский «Гавр» объявил об уходе Кузяева из команды в связи с истечением срока контракта. Всего он провел за клуб 46 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее Кузяев также выступал за нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым стал пятикратным чемпионом России.

