Губерниев ответил, кто заслуживает «Золотого мяча»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Усмана Дембеле в голосовании за "Золотой мяч" - 2025.

"Какая разница, кто выиграл "Золотой мяч"? Дембеле — хороший футболист, мы за него рады. Выиграл бы другой — порадовались бы за другого. Вообще, "Золотого мяча" заслуживает Батраков, я считаю. Но пока он ещё не номинирован. Думаю, что у него всё впереди", - цитирует Губерниева "Чемпионат".

Вчера, 22 сентября, нападающий французского "ПСЖ" Усман Дембеле стал обладателем награды "Золотой мяч" - 2025. Эта награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира, который одерживает победу в голосовании среди футбольных функционеров, журналистов и спортсменов.

Алексей Батраков в текущем сезоне провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 голевые передачи. На счету полузащитника 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола.