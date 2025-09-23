В "Ахмате" высказались о возможном подписании Кузяева

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном подписании Далера Кузяева.

© ФК "Гавр"

"Сам сегодня прочитал, что у Далера не срослось с ЦСКА. Пока нам комментировать нечего. Свою профессиональную и успешную карьеру Далер начал в футбольном клубе "Ахмат". Если он захочет продолжить, мы обсудим с ним. Это зависит не только от взаимного желания, но и финансовых условий. Насколько я понимаю, пока они выбрали что-то другое", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев согласовал условия контракта с грозненским "Ахматом" и в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в грозненский клуб. Ранее в ЦСКА сообщили, что клуб вел переговоры с Далером Кузяевым, но трансфер сорвался из-за совокупности нескольких факторов.

Летом текущего года россиянин покинул французский "Гавр" на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за петербургский "Зенит", грозненский "Терек", "Карелию" и "Нефтехимик". На счету полузащитника 51 матч в составе национальной команды России. Кузяев является пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двухкратным обладателем Суперкубка России. В январе 2026 года россиянину исполнится 33 года.