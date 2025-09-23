В УЕФА отметили рост ключевых показателей в российском футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал аналитический отчет по росту посещаемости футбольных матчей.

© Матч ТВ

УЕФА отмечает 28% рост посещаемости внутрироссийских соревнований (матчей РПЛ и Кубка страны) за последний год.

Средняя посещаемость футбольных матчей в России составила 12 104 человека. В среднем на играх РПЛ трибуны заполнялись на 36%.

По средней посещаемости матчей национального чемпионата Россия занимает в Европе 11‑е место, а вот по посещаемости национального Кубка делит третье место с Испанией. Выше расположились только Англия и Германии.

Матч «Зенит» — «Краснодар» (4:1), состоявшийся в рамках 24‑го тура МИР РПЛ сезона‑2024/2025, посетил 57 101 зритель. Согласно данным исследования УЕФА, благодаря этому РПЛ заняла восьмое место в Европе по самой высокой посещаемости одной игры в минувшем сезоне.

