Представитель Баринова опроверг информацию о предложении «Локомотива»

Представитель полузащитник «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв опроверг информацию о предложении московского клуба продлить контракт с его клиентом. Ранее о том, что «Локомотив» предложил Баринову подписать новое соглашение, сообщал инсайдер Иван Карпов. Действующий контракт Дмитрия с железнодорожниками рассчитан до лета 2026-го.

© Чемпионат.com