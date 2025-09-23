Двукратный чемпион Италии продлил контракт с «Наполи»

Футбольный клуб «Наполи» объявил о продлении контракта с защитником Маттео Политано.

Новое соглашение с 32‑летним игроком рассчитано до 2028 года.

Политано выступает за «Наполи» с сезона‑2020/21. В составе команды из Неаполя он дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Кубка страны.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Наполи» пять матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

