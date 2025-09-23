Ташуев предложил "Спартаку" свою кандидатуру

Российский тренер Сергей Ташуев заявил о готовности сменить Деяна Станковича в "Спартаке".

© Rusfootball

"Не мне судить, кто бы подошел "Спартаку" лучше, чем Станкович, но скажу, что я со своими командами в премьер-лиге сыграл со "Спартаком" восемь матчей — четыре выиграл, в четырех была ничья. Разница мячей — 11:3. Почему не я должен быть? Готов рассмотреть предложения", - приводит слова Ташуева "РИА Новости".

Последним местом работы Сергея Ташуева был грозненский "Ахмат", ранее специалист занимал аналогичную должность в воронежском "Факеле", солигорском "Шахтере", "Чайке", "Кубани" и ряде других российских клубов.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" намерено отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. На данный момент сербский специалист дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС. Станкович работает в "Спартаке" с лета 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.