Ташуев высказался о Глушенкове

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре Максима Глушенкова в текущем сезоне.

© Rusfootball

"Глушенков — сильный футболист. Наверное, в начале сезона у него была проблема в психологии, поэтому он потерял место в основе. Но Сергей Семак смог найти подход к Максиму. Дал ему понять, что он не является главным футболистом", - цитирует Ташуева "СЭ".

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2028 года.

После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 5 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы одержали выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0, Глушенков в той встрече записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас".