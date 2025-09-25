Генич объяснил, в чем был шанс у "Краснодара" в матче с "Зенитом"

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об игре "Краснодара" в матче 9 тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).

"В чём был шанс "Краснодара"? Ну, в том, что вот это агрессивное начало, в первые 7-10 минут они три неплохих удара нанесли, и выручил Адамов. Шанс был в том, что "Краснодар" на ходу, "Краснодар" знает, как им играть, знает, как прессинговать. Это был, кстати, хороший "Краснодар" — он топтал, он кусал "Зенит" и моменты создавал", - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде одержал сухую победу над "Краснодаром" со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой встрече отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.

После 9 сыгранных туров петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. Краснодарцы располагаются на первой строчке с 19 баллами в своем активе. По итогам прошлого сезона южане стали чемпионами России, подопечные Сергея Семака завоевали бронзовые медали.

В 10 туре чемпионата России петербуржцы примут на домашнем стадионе "Оренбург", а команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Ростовом".