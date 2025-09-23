Гвардиола оценил тактику «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»

Пеп Гвардиола гордится тактикой «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».

«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре АПЛ, пропустив в добавленное время. У «Сити» было 33% владения мячом – это антирекорд тренера за 601 матч в чемпионатах.