Быстров: я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева

Бывший российский футболист Владимир Быстров оценил игру нападающего "Зенита" Александра Соболева в матче 9 тура РПЛ с "Краснодаром" (2:0).

© ФК "Зенит"

"Он не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать… Да нахрен тебе нужен такой нападающий?! Бежит, как-будто четыре гири к нему привязали. Я, честно говоря, не знаю ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника. Думаю, я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева, честно", - сказал Быстров в видео на YouTube-канале "О, родной футбол!"

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в 9 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике. Нападающий Александр Соболев вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербуржцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Форвард выступает за клуб с 2024 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года.

После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", который располагается на 13 строчке с 7 баллами в своем активе.