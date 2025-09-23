Быстров оценил поведение Глушенкова в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров отреагировал на недовольство полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем фактом, что его не признали лучшим футболистом матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Максим забил гол и отдал результативную передачу. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

