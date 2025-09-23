Экс-нападающий ЦСКА раскритиковал работу тренера «Пари НН»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями о работе главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

© Соцсети

«Следующим уволенным, думаю, будет тренер «Пари НН». Шпилевский что-то пытается сделать, но действительность его разочаровывает. Одно дело в Европе работать, а он попал сюда – это совсем другое. Он не работал в России, а надо знать специфику нашего чемпионата», – заявил Масалитин.

Шпилевский возглавил «Пари НН» перед началом сезона-2025/26, сменив на посту Виктора Гончаренко. После 9 тура РПЛ нижегородцы идут на 15-й строчке с шестью очками. Чтобы выйти из зоны вылета, необходимо набрать три очка.

Ранее Шпилевский работал с кипрским «Арисом», где выступает россиянин Александр Кокорин. В сезоне-2022/23 завоевал с клубом первый чемпионский титул в истории.

Масалитин выступал за ЦСКА в периоды с 1987 по 1989, с 1990 по 1991 и в 1993 годы. С армейцами становился чемпионом СССР.