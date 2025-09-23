Кураньи поделился мнением о перспективах Карпина в «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренер бело-голубых. Он считает, что специалисту нужно дать время на адаптацию.

«Сможет ли Карпин привести «Динамо» к чемпионству? Не знаю, пока трудно сказать. Да, начало у «Динамо» не лучшее, но мне кажется, что Карпину нужно дать время. Много изменений в команде, много новых игроков. Ему нужно время, чтобы показать свой тренерский уровень. Уверен, он еще сделает это», — приводит слова Кевина Кураньи «РБ Спорт».

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Валерий Карпин возглавил команду прошлым летом.