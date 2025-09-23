Игрок «Пари НН» Коледин рассказал о срыве трансфера в «Риеку»

20-летний крайний защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал о срыве своего перехода в хорватскую «Риеку».

— Тобой интересовались «Риека» и ЦСКА. Почему не получилось перейти в один из этих клубов в трансферное окно?

— В СМИ всё писали, и это было правдой. С «Риекой» не сложилось, потому что клуб начали покупать люди из США. Вмешалась политика. Насчёт ЦСКА не знаю подробностей, — приводит слова Коледина «Матч ТВ».

Коледин является воспитанником петербуржского «Зенита». Позднее он играл за «Звезду», «Спартак-2», московское «Торпедо» и «Сатурн». Также Юрий провёл четыре матча в составе молодёжной сборной России, отдав одну результативную передачу. Привлекался к встречам за команды сборной России U18 и U19.