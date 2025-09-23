Сычев предложил Мостовому сыграть за «Иртыш» в Кубке России

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев заявил, что хотел бы подписать контракт с бывшим полузащитником сборной России Александром Мостовым на матчи следующего розыгрыша Кубка России.

Ранее 41‑летний Сычев заявлял, что готов сам возобновить карьеру и провести несколько матчей FONBET Кубка России за «Иртыш».

— Вы шутили? Или действительно готовы сыграть?

— Я буду стараться. В этом году «Иртыш» уже вылетел из розыгрыша, но в следующем — посмотрим. Почему нет? Как известно, у меня 130 голов, сейчас Ари забил один за Broke Boys, обогнал меня, нужно наверстать. Я своим игрокам уже сказал: «Если вы не отдадите голевой пас, вас в команде не будет», — сказал Сычев на сессии в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

— Вот Александр Медведев вышел: поиграл, походил по полю. Я тоже жду предложений, чтобы так можно выйти, — добавил Мостовой.

— Мы найдем источники финансирования. Тем более мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем СВ вам выкупить, — ответил Сычев.

