Непомнящий назвал россиянина, который сильнее победителя «Золотого мяча»

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил «Матч ТВ», что бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сильнее, чем французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Церемония состоялась в понедельник в Париже, Дембеле впервые в карьере выиграл престижный приз. В 2008 году Аршавин вошел в число номинантов на «Золотой мяч» и по итогам голосования занял шестое место.

— Дембеле выиграл «Золотой мяч». Это лучший игрок мира, на ваш взгляд?

— Я не понимаю, как выбирают того, кто выигрывает «Золотой мяч», какими критериями пользуются, каким образом определяют игрока, кто голосует за него. Это для меня сложный вопрос. Выбрали, значит, выбрали, но я не очень верю в эти выборы.

— Андрей Аршавин говорит, что он сильнее Дембеле по качествам.

— Ну, конечно, Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек. Если Андрей Сергеевич так думает, то даже не надо сомневаться, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Усману Дембеле 28 лет. В сезоне‑2024/25 он сыграл 53 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Парижский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.