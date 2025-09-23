В РФС сообщили, что организуют специализированную премию

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова заявила, что организация планирует в ближайшее время создать специализированную премию РФС.

© Матч ТВ

Во вторник в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» прошла сессия на тему влияния FONBET Кубка России на развитие социально‑культурной сферы страны.

— У нас в планах действительно есть создание премии РФС. Чтобы мы могли в целом отметить людей, которых имеет заслуги перед футболом. Пока не могу рассказать деталей, — сказала Сурикова в рамках форума.

