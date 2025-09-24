Спортивный директор "Пари НН" высказался об игровом времени Калинского

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника команды Николая Калинского.

© Rusfootball

"Николай - наш игрок. Не знаю, почему эта тема всех так сильно взбудоражила. Николай продолжает готовиться ко всем играм. Да, на данный момент он играет немного, но футбол дело такое, что всё может быстро поменяться. В этом плане к Николаю нет никаких претензий. Он продолжает работать с командой", - сказал Удальцов в интервью "Матч ТВ".

Ранее комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин во время матча Кубка России между "Пари НН" и махачкалинским "Динамо" рассказал, что главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский не рассчитывает на хавбека на Николая Калинского.

32-летний полузащитник "Пари НН" выступает за команду с 2020 года, принял участие в 152 матчах, отметился 26 забитыми голами и отдал 24 голевые передачи. В этом сезоне хавбек провёл три игры и не совершил результативных действий.

После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 1е месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков.

В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.