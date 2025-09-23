Стало известно, когда «ПСЖ» представит «Золотой мяч» Дембеле болельщикам

«ПСЖ» планирует провести церемонию представления болельщикам «Золотого мяча», выигранного нападающим Усманом Дембеле, в субботу, 27 сентября, перед началом матча 6-го тура чемпионата Франции с «Осером». Игра пройдёт на домашнем стадионе парижского клуба «Парк де Пренс». Об этом сообщает журналист RMC Sport Артур Перрот на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «ПСЖ» прорабатывает детали организации церемонии, подробности которой не разглашаются.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе французского гранда Дембеле стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.