Семшов выделил самый скандальный момент 9-го тура РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал самый скандальный момент 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил спорное судейское решение в матче «Локомотива» и махачкалинского «Динамо». Судья назначил неоднозначный штрафной в сторону железнодорожников на последних минутах игры. «Динамо» забило гол после этого стандартного положения. В итоге встреча завершилась вничью — 1:1.

