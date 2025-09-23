AS: «Барселона» была шокирована травмой Гави, игрок не вернётся до февраля

В «Барселоне» были неприятны удивлены информацией о состоянии колена полузащитника Гави, которому провели операцию, теперь 21-летний футболист не вернётся на поле как минимум до февраля. Об этом сообщает AS.

По информации источника, состояние колена Гави вызвало удивление в том числе и у оперировавшего его хирурга. Повреждение оказалось более серьёзным, чем ожидалось изначально.

Подчёркивается, что главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик был одним из наиболее расстроенных людей, узнавших, что Гави выбыл на продолжительный срок.

Полузащитник получил травму в начале августа. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей.