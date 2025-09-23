«Челси» одержал волевую победу над «Линкольн Сити» – 2:1! У Джорджа гол и ассист, Буонанотте забил
«Челси» в гостях одолел «Линкольн Сити» (2:1) в Кубке английской лиги.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра 3-го раунда Кубка английской лиги проходила на стадионе «Синсил Бэнк».
Форвард «Линкольна» Роб Стрит открыл счет на 42-й минуте с передачи украинского хавбека Ивана Варфоломеева. Тайрик Джордж сравнял счет на 48-й. Факундо Буонанотте забил на 50-й с передачи Джорджа.
