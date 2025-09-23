Кузяев близок к переходу в "Рубин"

Далер Кузяев может продолжить карьеру в казанском "Рубине". По информации источника, Далер Кузяев близок к переходу в казанский "Рубин" - стороны обсуждают двухлетний контракт. Сообщается, что игрок не ведет переговоры с "Ахматом" и "Крыльями Советов".

Ранее в СМИ сообщалось, что Далер Кузяев в ближайшее время пройдет медосмотр и заключит однолетний контракт с грозненским "Ахматом". Напомним, что в прошлом сезоне российский полузащитник выступал французский "Гавр", а летом покинул клуб на правах свободного агента.

После 9 сыгранных туров казанский "Рубин" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.