Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»
– Что для вас главная мотивация сейчас, чтобы продолжать карьеру?
– Скажу честно, что такой вид футбола лишь больше убеждает, что пора заканчивать. Такой футбол мне лично сложно назвать футболом.
– А что мотивирует тогда?
– Есть силы просто. Все зависит от предложений.
– Может быть останетесь на другие турниры?
– Пока не знаю, скорее всего нет.
– А что касается продолжения карьеры в медиафутболе? В «БроукБойз»?
– Мы в процессе, в диалоге. Меня сильно убеждают
– Как бы вы охарактеризовали свой путь с «БроукБойз»?
– Классная история.
– По фану?
– Скорее да. Потом, когда ты начинаешь втягиваться, выигрывать, начинается единение с командой, хочется приносить пользу команде.
– Создается ощущение, что вы уже приняли решение закончить.
– Я рассматриваю это решение, рассматриваю его с весны. Для меня это каким‑то концом света не станет.
– Если вы решите закончить, как мы об этом узнаем?
– Я об этом объявлю, – сказал форвард «БроукБойз».
«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов.
