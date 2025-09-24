Экс-нападающий «Зенита» привлек внимание европейских клубов

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне футболист саудовского «Аль-Хиляля» Малком привлёк внимание европейских клубов. За бразильца могут заплатить до € 25 млн в январе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X.

© Чемпионат.com

28-летний Малком в этом сезоне провёл девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в € 22 млн.

В составе «Зенита» бразильский нападающий становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.