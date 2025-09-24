Член жюри «Золотого мяча» от России прокомментировал критику награды

Член жюри «Золотого мяча» от России журналист Константин Клещёв высказался о критике награды, вручаемой ежегодно журналом France Football по результатам международного голосования.

«Золотой мяч» критикуют последние лет 30, поверьте мне. Его всё время критикуют. Как в принципе можно вручать индивидуальные награды в командном виде спорта? По большому счёту это нонсенс, но тем не менее её вручают, и все ждут, кому она достанется. Ни одной награды не ждут так, как вручения «Золотого мяча». Французы придумали это, организовали, развили. Сначала приз вручался лучшему европейскому футболисту, выступающему в Европе, а сейчас это мировая награда, которую хотят получить все. Сколько бы её ни критиковали», — рассказал Клещёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

По итогам сезона-2024/2025 обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, в тройку лучших также вошли полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль и полузащитник «ПСЖ» Витинья.