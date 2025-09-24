‎«Зенит» интересовался экс-полузащитником «Валенсии»

‎Бывший полузащитник сборной Марокко Селим Амаллах мог перейти в «Зенит», сообщает Le Soir.

‎

‎По информации источника, сине-бело-голубые интересовались 28-летним хавбеком, но подписания не состоится. Сейчас игрок является свободным агентом ведет переговоры о переходе в бельгийский «Андерлехт».

‎

‎Сезон-2024/25 Амаллах провел испанском «Вальядолиде». На его счету 25 матчей, 4 гола и 3 ассиста. Ранее хавбек выступал за «Валенсию» и ряд бельгийских клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,6 млн евро.

‎

‎За сборную Марокко футболист сыграл в 37 встречах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал на чемпионате мира-2022. С 2024 года Амаллах не вызывается в сборную.

После 9 туров чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.