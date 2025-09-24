Семшов посоветовал Станковичу, как исправить ситуацию в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в «Спартаке». Он посоветовал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, как наладить выступления команды. По мнению Семшова, сербу нужно перестать экспериментировать и «не дёргать футболистов» по разным позициям.

