"Пари НН" обратился в ЭСК РФС после кубкового матча с "Динамо" Мх
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча Кубка России с махачкалинским "Динамо".
Матч четвертого тура Пути РПЛ Кубка России завершился 16 сентября в Саранске. По итогам встречи махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Пари НН" со счетом 2:1. Во второй половине игры нападающий нижегородцев Вячеслав Грулев упал на поле после столкновения с вратарем команды соперника Тимуром Магомедовым. Грулев получил предупреждение за симуляцию.
После девяти туров РПЛ "Пари НН" набрал шесть очков и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице.