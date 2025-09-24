"Пари НН" обратился в ЭСК РФС после кубкового матча с "Динамо" Мх

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча Кубка России с махачкалинским "Динамо".

© Rusfootball

"С моей точки зрения, в игре Кубка России против "Динамо" (Махачкала) был очевидный пенальти на Грулеве. Тоже отправили запрос в ЭСК РФС, ждем ответов", – приводит слова Удальцова "Матч ТВ".

Матч четвертого тура Пути РПЛ Кубка России завершился 16 сентября в Саранске. По итогам встречи махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Пари НН" со счетом 2:1. Во второй половине игры нападающий нижегородцев Вячеслав Грулев упал на поле после столкновения с вратарем команды соперника Тимуром Магомедовым. Грулев получил предупреждение за симуляцию.

После девяти туров РПЛ "Пари НН" набрал шесть очков и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице.