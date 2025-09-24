Гвардиола высказался о матче с «Арсеналом»

Пеп Гвардиола согласен, что «Сити» пришлось адаптироваться к игре с «Арсеналом».

Главный тренер «горожан» отреагировал на заявления о том, что его команда стала больше играть от обороны в АПЛ.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «канонирами» (1:1) в 5-м туре АПЛ.