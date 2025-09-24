Гвардиола высказался о матче с «Арсеналом»

Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Никогда в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, в центре и в глубине. Невероятно позитивно, что «Сити» это удалось»
Пеп Гвардиола согласен, что «Сити» пришлось адаптироваться к игре с «Арсеналом».
Главный тренер «горожан» отреагировал на заявления о том, что его команда стала больше играть от обороны в АПЛ.
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «канонирами» (1:1) в 5-м туре АПЛ.
«Когда я начинал как футболист под руководством Йохана Кройффа в «Барселоне», когда команда опекала персонально… он говорил: «Пеп, когда ты с мячом, будучи опорным полузащитником, посмотри на Ромарио, посмотри вперед». Зачем нам играть ниже, если тот парень находится под опекой, и тот – тоже? Нужно бороться один на один. Если хочешь играть один на один с Эрлингом [Холандом], играй. Если проиграешь эту дуэль, будет гол. Иногда мы не очень хороши, иногда соперник лучше. Если можно перейти в атаку, когда мы обороняемся глубже, потому что они лучше или мы играем дерьмово, то беги. Но, если [атака] не получается, то это потому, что мы играли плохо, а не потому, что хотим этого. Мы здесь, чтобы играть. Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, компактно, в центре и в глубине. Никогда. Мы смогли сделать это против «Арсенала», и я считаю это невероятно позитивной вещью для нашего будущего», – сказал Гвардиола.
