Сборная Афганистана согласна сыграть с Россией в товарищеском матче

Прездент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар подтведил готовность сборной Афганистана провести товарищеский матч против России.

Матч сборных Афганистана и России по большему футболу может пройти в одном из российских городов. Мы готовы приехать, но все будет зависеть от предложения, – заявил Каргар в интервью Sport24.

Ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.

В сентября Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на Катаром (4:1).

Сборная Афганистана занимает в рейтинге ФИФА 161-е место.