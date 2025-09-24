Кузяев и "Рубин" подпишут контракт до конца сезона

Полузащитник Далер Кузяев перейдет в казанский "Рубин".

© Соцсети

По информации "Чемпионата", Далер Кузяев подпишет контракт с казанцами до конца сезона 24 сентября. Сообщается, что для игрока перевесил факт того, что он родился в Набережных Челнах. Также он ранее работал под руководством наставника "Рубина" Рашида Рахимова.

На данный момент хавбек является свободным агентом. Его последней командой был "Гавр". В составе французской команды хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Также Далер Кузяев принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вышел из переговоров по Далеру Кузяеву.