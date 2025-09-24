Фанаты «Севильи» скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Соломона. Манор забил победный гол через 2 минуты
Фанаты «Севильи» провоцировали израильского игрока «Вильярреала».
Команды провели матч в рамках 6-го тура Ла Лиги. Встреча проходила на «Рамон Санчес Писхуан» и закончилась победой гостей со счетом 2:1.
При выходе израильского вингера гостей Манора Соломона на 84-й минуте матча болельщики хозяев стали скандировать «Израиль – убийцы!» Через 2 минуты Соломон забил победный гол.
Перед матчем группа ультрас «Севильи» Biris Norte опубликовала пост в социальных сетях:
«Защитник геноцида приедет к нам домой. Наша позиция ясна: сионистам нет места в Нервьоне!»
Манор Соломон перешел в «Вильярреал» из «Тоттенхэма» на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна.
