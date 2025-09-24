Ташуев объяснил, из-за чего футболисты «Спартака» сходят с ума

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев поделился своими мыслями по поводу положения дел в московском «Спартаке». Он считает, что футболисты команды «сходят с ума» из-за постоянной смены игровой расстановки. По мнению Ташуева, тренеру красно-белых Деяну Станковичу стоит остановиться на одной схеме и оттачивать её до идеала.

© Чемпионат.com