Экс‑футболист сборной Норвегии призвал бойкотировать матч с Израилем

Бывший футболист сборной Норвегии Ларс Бохинен считает, что ведущим игрокам команды следует бойкотировать матч отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Израиля на фоне ситуации в секторе Газа.

Встреча группы I Норвегия — Израиль запланирована на 11 октября и должна состояться в Осло.

— Люди говорят, что спорт и политика несовместимы, но если есть что‑то, что исторически связано, так это спорт и политика. Политика использует спорт и наоборот. Я надеялся, что в норвежской команде найдутся один или два человека, которые скажут: «Я не могу участвовать в этом матче», — приводит слова Бохинена NRK.

Ранее комиссия, учрежденная при Совете ООН по правам человека, опубликовала доклад, в котором сделаны выводы, что Израиль с 7 октября 2023 года «совершил акты геноцида» в секторе Газа.

СМИ сообщали, что восемь экспертов ООН, включая докладчика по Палестине Франческу Альбанезе, призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить сборную Израиля от международных соревнований «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

Позднее издание Israel Hayom сообщило, что Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА не будет отстранять израильские сборные и клубы от участия в международных турнирах после того, как на руководство организации оказали давление США. Помощь в достижении данного решения оказали американские официальные лица, многие дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные деятели, имена которых не называются.