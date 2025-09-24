Кто сейчас идет на новый «Золотой мяч»

А Кейн забивает почти два мяча в среднем за игру.

© Чемпионат.com

В начале этой неделе мы узнали, кто завоевал «Золотой мяч». На этот раз трофей достался Усману Дембеле из «ПСЖ». Самое время посмотреть, кто здорово стартовал в новом сезоне и будет претендовать на награду в 2026 году. Важно понимать, что это промежуточные оценки. Наверняка многое решит, кто станет победителем Лиги чемпионов и/или чемпионом мира.

Ламин Ямаль («Барселона»)

Парню всего 18 лет, а он занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Просто вдумайтесь в это. Ламина два раза подряд признали лучшим молодым футболистом, однако он наверняка нацелен на более весомый приз. Ямаль отлично стартовал в нынешнем сезоне — два гола и три результативных паса в трёх встречах. Далее последовала травма паха, из-за которой Ламин перебрался с поля на трибуну. Нет сомнений, что у Ямаля будет хорошая статистика по итогам сезона. Осталось выяснить, какой результат покажут «Барселона» и сборная Испании в ЛЧ и на ЧМ-2026 с соответственно.

44 гола — столько забил звёздный нападающий в первом сезоне за «Реал». Мбаппе забрал «Золотую бутсу» и стал седьмым в голосовании за «Золотой мяч». В новом сезоне Килиан по-прежнему в ударе — 11 голов в девяти матчах во всех турнирах. Есть ощущение, что рано или поздно француз поднимет над головой «Золотой мяч». У него есть хорошие шансы на это в 2026 году. «Реал» всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов, а сборная Франции — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира. Не забываем, что Мбаппе гораздо лучше играет на ЧМ, чем на Евро. Если Килиан сохранит приличный темп на клубном уровне, а потом ярко сыграет летом, то наверняка окажется в числе фаворитов в борьбе за награду.

Египтянин занял четвёртое место в голосовании за «Золотой мяч» в этом году. А ведь «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. А если команда пройдёт дальше? Мерсисайдцы — одни из претендентов на победу в турнире. Сам Салах отлично начал сезон — три гола и три результативных паса в семи матчах во всех турнирах. 33 года — просто возраст в паспорте. Впрочем, пока сложно представить, что сборная Египта покажет хороший результат на ЧМ-2026. С другой стороны, кто мог представить, что в 2022-м до полуфинала дойдут марокканцы? Может, и египтяне преподнесут сюрприз?

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Когда видишь новости в духе «Холанд забил пять мячей в первых четырёх турах АПЛ — это худший результат в его карьере», становится забавно. Немало футболистов мечтают о таком «худшем» старте. Норвежец в полном порядке — семь голов в шести матчах в сезоне-2025/2026. А ещё он забил шесть мячей и отдал два результативных паса в двух осенних встречах за сборную. Похоже, норвежцы поедут на чемпионат мира. Однако там приемлемый результат нужно показать и нападающему, и всей команде. И «Манчестер Сити» необходимо выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне (тогда проиграли в первом раунде плей-офф).

Педри («Барселона»)

Испанец занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2025 году. Есть ощущение, что Педри недооценили. Полузащитник провёл очень сильный прошлый сезон, а теперь хорош и в новом. Да, 22-летний футболист забил всего один мяч, но это не главное. Испанец классно действует в единоборствах, и его не смущает давление со стороны соперника. Если позволит здоровье, то футболист способен хорошо показать себя и в «Барселоне», и в сборной Испании. Возможно, в следующем году Педри займёт гораздо более высокое место в голосовании, чем в нынешнем.

Англичанин продуктивен и в 32 года. На старте этого сезона Кейн забивает почти два мяча в среднем за матч — 13 голов в семи встречах. Гарри, что ты такое? Нападающий наверняка наколотит много голов в Бундеслиге. Всё-таки там у «Баварии» мало конкурентов, если учесть большие изменения в «Байере». Важно, насколько хорош будет Гарри в плей-офф Лиги чемпионов и на чемпионате мира. Сборная Англии дважды подряд доходила до финала Евро. А теперь с ней работает куда более именитый тренер — в списке достижений Томаса Тухеля есть победа в ЛЧ.

Майкл Олисе («Бавария»)

Пожалуй, самый нехайповый футболист из списка. По крайней мере, пока. Но Олисе уже забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в семи встречах во всех турнирах. Плюс он играет за сборную Франции, которая будет одним из претендентов на успех на чемпионате мира. Кстати, осенью Майкл забил один мяч в составе национальной команды. Честно говоря, в итоговый успех Олисе в борьбе за «Золотой мяч» верится с трудом. Однако кто знает, что будет дальше. Разве мы думали, что Усман Дембеле когда-нибудь станет обладателем этой награды?

Маркус Тюрам («Интер»)

Нынешний «Интер» тяжело назвать одним из фаворитов Лиги чемпионов. Впрочем, когда у тебя такая сильная линия атаки, можно рассчитывать на многое. Маркус Тюрам впечатляет на старте сезона — пять голов и один результативный пас в шести матчах. Потенциальный успех сборной Франции на ЧМ-2026 может серьёзно повысить шансы Тюрама на «Золотой мяч». Конечно, при условии, что он внесёт существенный вклад в результаты национальной команды.

Кто ещё достоин упоминания