Тюкавин назвал самый сложный период во время восстановления от травмы

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о сложностях в восстановлении после травмы.

© Rusfootball

"Первый месяц восстановления дался тяжело, потом середина пролетела. Я спрашивал у семьи, у жены, с доктором советовался, из-за чего произошла эта травма. Решили, что возможно, повлияло много факторов - и поле, и то, что мы сразу после сбора в Дубае полетели на игру", - сказал Тюкавин в программе "Футбол России" на "Россия-24".

Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Форвард впервые после этого вышел на поле во втором тайме матча восьмого тура РПЛ со "Спартаком" (2:2). В игре против "Сочи" (4:0) в Кубке России нападающий вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

После девяти туров московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков. Следующую игру бело-голубые проведут на выезде против "Крыльев Советов". Встреча пройдёт в пятницу, 26 сентября.