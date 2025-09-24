Радимов оценил текущие результаты "Динамо"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил текущие результаты московского "Динамо".

"Динамо" пока далеко от идеала, это точно. Даже Карпин сказал, что качество игры, конечно же, не удовлетворяет его. Но у бело-голубых улучшается результат. У них уже 12 очков, 7 очков от лидирующего "Краснодара". В принципе, это терпимо, но ближайшие матчи все покажут", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В 9 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде одержало победу над "Оренбургом" со счетом 3:1. После 9 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. Напомним, что летом главным тренером команды стал Валерий Карпин, который продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

В 10 туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов" - встреча состоится в пятницу, 26 сентября.