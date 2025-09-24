Тренера «Спартака» обвинили в показухе

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Он считает, что сербский специалист играет на камеру.

© Чемпионат.com

— Месячная дисквалификация исправит поведение Станковича?

— Не вижу, что его это исправит совершенно, но могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, что нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего. Все видели, как он эмоционально отреагировал на пропущенный от «Крыльев» гол — закрыл лицо руками. Но Станкович давно знает, где расположены камеры, знает, как на них работать, и знает, что его показывают. Поэтому на это реагировать абсолютно никому не надо, это больше показуха. Думаю так: если бы Станкович не хотел, чтобы его видели, он бы добился этого, потому что это не сложно — на стадионе затеряться среди всех, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».